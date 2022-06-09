Пилотный проект по внедрению платежной системы «Мир» могут запустить в Таиланде

Пилотный проект по внедрению российской платежной системы «Мир» может быть запущен в некоторых регионах Таиланда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла королевства в России Сасивата Вонгсинсавата.

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Отмечается, что внедрять систему планируется на Пхукете и Бангкоке, которые являются популярными среди российских туристов.

После введения санкций против РФ платежные системы Visa и Master card перестали обслуживать карты, выпущенные в РФ. В связи с этим карты россиян перестали работать за границей.

В настоящее время национальная платежная система «Мир» доступна для использования в десяти странах: Армения, Беларусь, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия, Абхазия.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Таиланд
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