Пилотный проект по внедрению платежной системы «Мир» могут запустить в Таиланде

Отмечается, что внедрять систему планируется на Пхукете и Бангкоке, которые являются популярными среди российских туристов.

После введения санкций против РФ платежные системы Visa и Master card перестали обслуживать карты, выпущенные в РФ. В связи с этим карты россиян перестали работать за границей.

В настоящее время национальная платежная система «Мир» доступна для использования в десяти странах: Армения, Беларусь, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия, Абхазия.



