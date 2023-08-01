Певицу Монеточку вновь оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

За отсутствие маркировки иноагента в трёх публикациях в соцсетях судья назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей. Уточняется, что в постах речь идёт о грядущих концертах певицы.

В первый раз Монеточку оштрафовали на 30 тысяч рублей в июне текущего года - за отсутствие маркировки иноагента на интервью с Михаилом Шацем (признан в РФ иноагентом).

Ранее за отсутствие необходимой маркировки на 30 тысяч рублей оштрафовали признанную в РФ иностранным агентом телеведущую Татьяну Лазареву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

