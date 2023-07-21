Михаила Козырева признали иноагентом
21 июля 202321:06
Минюст России внес в реестр иноагентов журналиста Михаила Козырева.
Новость дополняется.
В список иноагентов также попали политик Константин Боровой, бывший член Общественной палаты РФ Павел Суляндзига, «Омское гражданское объединение», интернет-журнал «7х7 – Горизонтальная Россия», инициативная группа «Центр Т», НКО по улучшению качества жизни людей из групп социального риска «Право каждого».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru