Михаила Козырева признали иноагентом

Минюст России внес в реестр иноагентов журналиста Михаила Козырева.

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В список иноагентов также попали политик Константин Боровой, бывший член Общественной палаты РФ Павел Суляндзига, «Омское гражданское объединение», интернет-журнал «7х7 – Горизонтальная Россия», инициативная группа «Центр Т», НКО по улучшению качества жизни людей из групп социального риска «Право каждого».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минюст РФИноагентыМихаил Козырев

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