Певец The Weeknd пожертвует $1 млн беженцам из Эфиопии
Певец The Weeknd (Абель Тесфайе) заявил о готовности пожертвовать $1 млн на оказание помощи жертвам конфликта в Эфиопии.
В своем Instagram артист написал: «Мое сердце разрывается из-за моего народа Эфиопии, когда невинные мирные жители, от маленьких детей до пожилых людей, бессмысленно умирают, а целые деревни вынуждены бежать из-за страха и разрушения».
Он отметил, что пожертвует миллион долларов на то, чтобы обеспечить два миллиона обедов для беженцев. Средства The Weeknd передаст через Мировую продовольственную программу Организации Объединенных Наций.
В своем посте певец призвал всех, кто может помочь, последовать его примеру. Ссылку на то, как можно передать деньги, он разместил в своем профиле в микроблоге.
В 2020 году во время пандемии коронавируса Weeknd пожертвовал миллион долларов на помощь пострадавшим от COVID-19, из которых 500 тысяч долларов были переданы организации MusiCares и еще 500 тысяч долларов - больнице в Онтарио, Канада. Тесфайе также передал 300 тысяч долларов в Фонд помощи пострадавшим от разрушительного взрыва в Бейруте.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 646 / сут.
Умерли
101 тыс.+343 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+7 052 / сут.
- Навальный пожаловался на высокую температуру и сильный кашель
- Премьер Великобритании объявил о смягчении ограничений из-за коронавируса
- В ООН назвали число жертв переворота в Мьянме
- Сын Байдена рассказал о зависимости от крэка и «выкуренном пармезане»
- В соцсетях обсуждают растяжку солдата на репетиции парада Победы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru