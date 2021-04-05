Певец The Weeknd пожертвует $1 млн беженцам из Эфиопии

Певец The Weeknd (Абель Тесфайе) заявил о готовности пожертвовать $1 млн на оказание помощи жертвам конфликта в Эфиопии.



В своем Instagram артист написал: «Мое сердце разрывается из-за моего народа Эфиопии, когда невинные мирные жители, от маленьких детей до пожилых людей, бессмысленно умирают, а целые деревни вынуждены бежать из-за страха и разрушения».

Он отметил, что пожертвует миллион долларов на то, чтобы обеспечить два миллиона обедов для беженцев. Средства The Weeknd передаст через Мировую продовольственную программу Организации Объединенных Наций.

В своем посте певец призвал всех, кто может помочь, последовать его примеру. Ссылку на то, как можно передать деньги, он разместил в своем профиле в микроблоге.

В 2020 году во время пандемии коронавируса Weeknd пожертвовал миллион долларов на помощь пострадавшим от COVID-19, из которых 500 тысяч долларов были переданы организации MusiCares и еще 500 тысяч долларов - больнице в Онтарио, Канада. Тесфайе также передал 300 тысяч долларов в Фонд помощи пострадавшим от разрушительного взрыва в Бейруте.

