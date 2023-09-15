Певец Стас Пьеха рассказал о смерти бабушки

«Умерла бабушка Валя. Нам будет ее не хватать», — поделился с поклонниками Пьеха, опубликовав детскую фотографию с родственницей.

Певец не стал раскрывать подробности и причины произошедшего.

Ранее Стаса Пьеху госпитализировали в Боткинскую больницу из-за проблем с сердцем. По словам певца, медики провели «полный набор сердечных исследований», пишет RT.

