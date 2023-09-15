Певец Стас Пьеха рассказал о смерти бабушки
15 сентября 202310:22
Певец Стас Пьеха рассказал о смерти своей бабушки по отцовской линии. Артист сообщил об этом в социальных сетях.
«Умерла бабушка Валя. Нам будет ее не хватать», — поделился с поклонниками Пьеха, опубликовав детскую фотографию с родственницей.
Певец не стал раскрывать подробности и причины произошедшего.
Ранее Стаса Пьеху госпитализировали в Боткинскую больницу из-за проблем с сердцем. По словам певца, медики провели «полный набор сердечных исследований», пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru