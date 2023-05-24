Эдита Пьеха стала почетным гражданином Санкт-Петербурга
Депутаты петербургской думы присвоили народной артистке СССР Эдите Пьехе звание почетного гражданина Санкт-Петербурга. Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер заксобрания Александр Бельский.
По его словам, певица как никто другой достойна этого звания. Политик назвал Пьеху примером для будущих поколений и поблагодарил за «искреннее служение Санкт-Петербургу».
Эдита Пьеха родилась в польской семье на севере Франции. В 1955 она приехала в Ленинград на учебу, вскоре стала участницей ансамбля «Дружба».
Звание почетного гражданина Петербурга присваивается с 1993 года, сейчас в этом списке 49 человек. В их числе Дмитрий Лихачев, Ольга Берггольц, Иосиф Бродский, из ныне живущих Алиса Фрейндлих, Владимир Путин, Алексей Миллер, Валерий Гергиев, Михаил Пиотровский, Олег Басилашвили, Борис Эйфман и другие.
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