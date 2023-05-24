Эдита Пьеха стала почетным гражданином Санкт-Петербурга

Эдита Пьеха родилась в польской семье на севере Франции. В 1955 она приехала в Ленинград на учебу, вскоре стала участницей ансамбля «Дружба».

Звание почетного гражданина Петербурга присваивается с 1993 года, сейчас в этом списке 49 человек. В их числе Дмитрий Лихачев, Ольга Берггольц, Иосиф Бродский, из ныне живущих Алиса Фрейндлих, Владимир Путин, Алексей Миллер, Валерий Гергиев, Михаил Пиотровский, Олег Басилашвили, Борис Эйфман и другие.



