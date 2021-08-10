Петербург обогнал Москву по суточному приросту коронавируса
Санкт-Петербург вышел на первое место в России по суточному приросту случаев коронавируса. За последние 24 часа в Северной столице выявлено 1811 новых заболевших COVID-19. В столице – почти на 200 меньше (1639). Для Москвы это минимальное значение с 7 апреля.
По данным федерального оперативного штаба, в целом по стране выявлено 21 378 новых случаев коронавируса – минимум с конца июня. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,11%.
Коэффициент распространения новой инфекции в России продолжил сокращаться и составил 0,98. В Москве показатель составил 0,86, передает ТАСС. Данный коэффициент фиксирует, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до изоляции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru