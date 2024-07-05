Песков: В Кремле не ведут дискуссий на тему запрета никабов

Дискуссий на тему запрета никабов в Кремле не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

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«Мы не участвуем в этой дискуссии», — указал представитель Кремля.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете ношения одежды, скрывающей лицо. Кроме того, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил запретить в стране никабы, напоминает «Свободная пресса».

Позже муфтияты Дагестана и Карачаево-Черкесии объявили о временном запрете на ношение таких головных уборов.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:РоссияДмитрий Песков

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