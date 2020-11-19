Песков: в обращении Путина на фоне пандемии нет необходимости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обращение Владимира Путина к гражданам на фоне пандемии пока не планируется, передаёт РИА ФАН.
По словам представителя Кремля, президент обращается к нации по мере необходимости. «В настоящее время каких-то обращений отдельных не планируется», - добавил пресс-секретарь.
Песков отметил, что на сегодняшний день тема коронавируса «является приоритетной для главы государства». «Он ей занимается фактический ежедневно, ежечасно», - подчеркнул представитель Кремля.
За минувшие сутки в России зарегистрирован очередной анти-рекорд - 23 610 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Ura.ru. Общее число инфицированных COVID-19 составило 2 015 608 человек.
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