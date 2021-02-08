Песков увидел возможность возвращения к нормальной жизни в августе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что россияне смогут вернуться к обычной жизни после коронавируса в августе. По его словам, доля жителей планеты с иммунитетом к COVID-19 летом достигнет 60%. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что для спада пандемии необходима иммунизация 60% населения планеты естественным или искусственным путем. Песков подчеркнул, что над этим работают многие страны, включая Россию, Израиль и США.