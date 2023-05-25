Песков: список иностранных гостей для участия в ПМЭФ еще дорабатывают
25 мая 202317:51
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что список иностранных гостей Петербургского экономического форума (ПМЭФ) ещё дорабатывается, сообщает РИА Новости.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он указал, что по этой причине озвучивать этот список пока не планируется.
«Известно, но пока ещё не сообщаем, дорабатываем», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) планируется очное выступление президента РФ Владимира Путина, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru