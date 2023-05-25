Песков: список иностранных гостей для участия в ПМЭФ еще дорабатывают

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он указал, что по этой причине озвучивать этот список пока не планируется.

«Известно, но пока ещё не сообщаем, дорабатываем», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) планируется очное выступление президента РФ Владимира Путина, сообщает RT.