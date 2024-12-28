Песков: Ситуация в акватории Черного моря после ЧП с танкерами критическая

Критической назвал ситуацию, складывающуюся в акватории Черного моря, после разлива мазута, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В Анапе спасли более 1300 птиц, пострадавших от мазута после крушения танкеров

«К сожалению, неизбежны негативные последствия с точки зрения экологии, это требует сейчас максимум энергичных усилий со стороны целого ряда ведомств», - подчеркнул Песков.

Он также отметил работу волонтеров по очистке пляжей от мазута, а также по спасению птиц и животных. По словам представителя Кремля, они не жалеют себя.

«Полный размер ущерба окружающей среде, я думаю, в настоящее время подсчитать невозможно, но эта работа тоже ведется специалистами постоянно», - добавил Песков.

Ранее стало известно, что спасатели собрали 37 тысяч тонн грунта c мазутом с берегов Черного моря, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:СпасателиВолонтерыЧерное МореПесков

Горячие новости

Все новости

партнеры