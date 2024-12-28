Песков: Ситуация в акватории Черного моря после ЧП с танкерами критическая
Критической назвал ситуацию, складывающуюся в акватории Черного моря, после разлива мазута, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«К сожалению, неизбежны негативные последствия с точки зрения экологии, это требует сейчас максимум энергичных усилий со стороны целого ряда ведомств», - подчеркнул Песков.
Он также отметил работу волонтеров по очистке пляжей от мазута, а также по спасению птиц и животных. По словам представителя Кремля, они не жалеют себя.
«Полный размер ущерба окружающей среде, я думаю, в настоящее время подсчитать невозможно, но эта работа тоже ведется специалистами постоянно», - добавил Песков.
Ранее стало известно, что спасатели собрали 37 тысяч тонн грунта c мазутом с берегов Черного моря, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Азербайджан ужесточит правила пребывания для россиян
- Россия вышла из соглашения о ядерно-экологической программе
- Туристы массово отказываются от новогоднего отдыха в Анапе из-за мазута в Черном море
- Собянин открыл три новые станции в составе новой Троицкой линии метро Москвы
- Красноармейск в ДНР полностью остался без света
- Путин подписал закон о запрете приема в школы детей мигрантов без знания русского языка
- Туристы с детьми застряли на снегоходах на горном массиве на Камчатке
- Певец Валерий Меладзе тайно вернулся в Россию
- Туркменские авиалинии приостановили полеты в Москву на месяц
- В Чувашии увеличат единовременную выплату участникам СВО до 1,4 миллиона рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru