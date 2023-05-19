Песков: Россия находится в тяжелом положении с точки зрения демографии

Россия находится в тяжелом положении с точки зрения демографии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Действительно, демография — это то, где у нас пока не получается ... По абсолютно известным и понятным причинам мы ... находимся в очень тяжелом положении», — указал представитель Кремля.

Как отметил Песков, в стране применяется целый ряд мер для увеличения рождаемости, однако пока они «не дали желаемого результата». Пресс-секретарь подчеркнул, что тема исправления демографической ситуации — одна из приоритетных для правительства. Вместе с тем Песков указал, что в этом вопросе нет «волшебной таблетки», и работа по этому направлению рассчитана на длительное время.

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ФОТО: РИА Новости
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