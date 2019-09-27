Песков рассказал об отношении Путина к курению
Владимир Путин не приветствует курение и является сторонником здорового образа жизни. Как пишет ТАСС, об отношении главы государства к этой вредной привычке рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, «остались считанные единицы коллег, которые курят, их меньше, чем пальцев на руке». Песков отметил, что эта вредная привычка сейчас совсем не популярна, и это очень отрадно, пишет Газета.ру.
Напомним, ранее правительство России ввело изменения в правила противопожарной безопасности. В МЧС России заявили, что, в частности, запрет курения на балконах, направлено на повышение культуры безопасности, а также на сокращение количества жертв и пострадавших при пожарах, отмечает RT. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение запрета курить на балконах жилых домов. По его словам, в Кремле поддерживают любые меры, которые помогают спасти жизни.
Кстати, на запрет курения на балконах в стихотворной форме отреагировал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Комментарий размещен в инстаграме музыканта.
В нем Шнуров пишет, что «в городском поселке жизнь течет на лоджиях», там курят и жуют шашлыки. По его словам, другой «развлекухи» там нет. В конце стихотворения фронтмен «Ленинграда» задается вопросом: «как провесть нам свой досуг».
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