Песков рассказал об отношении Путина к курению

Напомним, ранее правительство России ввело изменения в правила противопожарной безопасности. В МЧС России заявили, что, в частности, запрет курения на балконах, направлено на повышение культуры безопасности, а также на сокращение количества жертв и пострадавших при пожарах, отмечает RT. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение запрета курить на балконах жилых домов. По его словам, в Кремле поддерживают любые меры, которые помогают спасти жизни.

Кстати, на запрет курения на балконах в стихотворной форме отреагировал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Комментарий размещен в инстаграме музыканта.

В нем Шнуров пишет, что «в городском поселке жизнь течет на лоджиях», там курят и жуют шашлыки. По его словам, другой «развлекухи» там нет. В конце стихотворения фронтмен «Ленинграда» задается вопросом: «как провесть нам свой досуг».



