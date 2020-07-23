Песков рассказал о перспективах открытия российских границ

«Пока мы не слышали заявлений на этот счет из правительства России. Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности. Контакты осуществляются, но решения не принималось», - заявил Песков.

Однако, обсуждения об открытии границ России с иностранными партнёрами уже идут и само открытие будет происходить на принципе взаимности.

Регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами Россия прекратила ещё с 27 марта. А в июле данный запрет был продлён до 1 августа.

