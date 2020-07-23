Песков рассказал о перспективах открытия российских границ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что пока не принималось решений о снятии ограничений на въезд в Россию и выезд за границу, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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«Пока мы не слышали заявлений на этот счет из правительства России. Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности. Контакты осуществляются, но решения не принималось», - заявил Песков.

Однако, обсуждения об открытии границ России с иностранными партнёрами уже идут и само открытие будет происходить на принципе взаимности.

Регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами Россия прекратила ещё с 27 марта. А в июле данный запрет был продлён до 1 августа.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:КарантинКремльДмитрий Песков
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