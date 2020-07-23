Песков рассказал о перспективах открытия российских границ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что пока не принималось решений о снятии ограничений на въезд в Россию и выезд за границу, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции.
«Пока мы не слышали заявлений на этот счет из правительства России. Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности. Контакты осуществляются, но решения не принималось», - заявил Песков.
Однако, обсуждения об открытии границ России с иностранными партнёрами уже идут и само открытие будет происходить на принципе взаимности.
Регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами Россия прекратила ещё с 27 марта. А в июле данный запрет был продлён до 1 августа.
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