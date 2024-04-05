Песков рассказал, когда Путин позвонит Чибису
Президент РФ Владимир Путин позвонит пострадавшему в результате нападения губернатору Мурманской области Андрею Чибису «как только представится возможность». Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он также рассказал, что в Кремле чиновнику желают скорейшего выздоровления.
Песков указал, что покушение на Чибиса «будет расследовано в самые короткие сроки».
«Об усилении безопасности для чиновников должны делать вывод соответствующие службы», — заключил представитель Кремля.
Ранее пресс-секретарь губернатора Мурманской области Лилия Сечкина заявила, что на Чибиса напали с ножом, когда он вышел из ДК после встречи с жителями, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru