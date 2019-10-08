Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днём рождения

В Кремле не получали поздравлений с днём рождения российского лидера от глав США и Украины, сообщил ТАСС пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, среди поздравлений не было посланий от Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Как отмечает телеканал «360», иногда, по словам Пескова, дипломатическая корреспонденция запаздывает.

«Иногда по дипломатическим каналам они [послания] могут поступать с задержкой. А могут и вообще не поступать», — цитирует Пескова «Свободная пресса».

Напомним, накануне, 7 октября, президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 67 лет. Ранее НСН писала, что в США в штате Калифорния неустановленный пока пилот при помощи инверсионного следа от самолета начертил в небе надпись VVP67. В интернете предположили, что неизвестный летчик тем самым хотел поздравить с днем рождения президента России Владимира Путина, которому накануне исполнилось 67 лет.

