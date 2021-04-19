Песков оценил слова Дерипаски о данных Росстата по бедности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пандемия негативно отразилась как на мировой, так и на российской экономике, и «количество бедных действительно увеличилось», сообщает ТАСС.

При этом, по словам представителя Кремля, в России «сработали выверенные точечные методы поддержки граждан», благодаря чему рост числа бедных «оказался не таким серьёзным, как могло бы быть».

Комментируя высказывания Олега Дерипаски о выводах Росстата представитель Кремля назвал его «достаточно опытным предпринимателем», подчеркнув, что правительство, в первую очередь, ориентируется на данные статистического ведомства, которое «оперирует большим массивом данных», отмечает RT.