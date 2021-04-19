Песков оценил слова Дерипаски о данных Росстата по бедности
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пандемия негативно отразилась как на мировой, так и на российской экономике, и «количество бедных действительно увеличилось», сообщает ТАСС.
При этом, по словам представителя Кремля, в России «сработали выверенные точечные методы поддержки граждан», благодаря чему рост числа бедных «оказался не таким серьёзным, как могло бы быть».
Комментируя высказывания Олега Дерипаски о выводах Росстата представитель Кремля назвал его «достаточно опытным предпринимателем», подчеркнув, что правительство, в первую очередь, ориентируется на данные статистического ведомства, которое «оперирует большим массивом данных», отмечает RT.
Ранее в Росстате заявили, что в 2020 году в России сократилось число малоимущих граждан - таких в стране 17,8 миллиона человек или 12,1% населения страны.
Предприниматель Олег Дерипаска в своём Telegram-канале заявил, что Росстат «научился виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой», и на самом деле в России около 80 миллионов человек с доходом ниже прожиточного минимума, сообщает телеканал «360».
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