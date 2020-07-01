Путин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
1 июля 202012:04
Президент России Владимир Путин проголосовал по вопросу о принятии поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».
Глава государства проголосовал традиционно, на участке в Российской академии наук, отмечает Газета.ru.
Голосование по поправкам к Конституции России проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов начнется 1 июля после 20:00 по местному времени во всех российских регионах.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru