Путин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ

Президент России Владимир Путин проголосовал по вопросу о принятии поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава государства проголосовал традиционно, на участке в Российской академии наук, отмечает Газета.ru.

Голосование по поправкам к Конституции России проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов начнется 1 июля после 20:00 по местному времени во всех российских регионах.

