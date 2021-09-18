Песков объяснил несовпадение даты на часах Путина с днем голосования

Президент России не обращает внимания на дату на своих часах и не устанавливает ее. Так объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков несовпадение значений на циферблате на руке главы государства с днем голосования, рассказывает «Подъем».

Путин проголосовал дистанционно

Официальный представитель Кремля отметил, что Владимир Путин «датой просто не пользуется в часах».

Ранее 17 сентября российский лидер принял участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в Госдуму. Пользователи соцсетей обратили внимание, что на часах президента стоит другая дата - 10 сентября. В связи с этим комментаторы высказали предположение, что Путин получил разрешение проголосовать заранее.

Напомним, Во вторник 14 сентября сообщалось, что Путин будет соблюдать самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом, выявленных в его окружении.

Выборы в Госдуму России проходят с 17 по 19 сентября.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ПесковВыборыГолосованиеВладимир Путин
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