Песков назвал неприятной ситуацию с вымиранием России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что Россия сейчас находится на пике демографической ямы.

«Ситуация, безусловно, в этом плане очень неприятная», - цитирует Пескова Life.ru.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что на борьбу с проблемой направлен целый ряд мер, которые будут способствовать «скорейшему переводу ситуации от знака минус к знаку плюс в плане роста населения», отмечает РИА ФАН.

Ранее в Росстате заявили, что по итогам первых десяти месяцев года естественная убыль населения в России составила 259,6 тыс. человек.

