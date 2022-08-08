Песков назвал Чечню важным регионом для России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обсуждал с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, в том числе, участие чеченских воинов в специальной военной операции на Украине.

Кадыров заявил, что Путин наградил его орденом Александра Невского

По его словам, в первую очередь российского лидера в первую очередь всегда интересует социально-экономическое развитие республики.

«Главным образом всё-таки на повестке дня были вопросы социально-экономического развития республики. Республика важная, большая, и каждый раз президент это обсуждает с главой», - отметил представитель Кремля.

Ранее Кадыров заявил, что в нынешних условиях России нужны новые стратегические военные решения, и предложил разместить системы противовоздушной обороны в горах республики, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Дмитрий ПесковЧеченская РеспубликаРамзан КадыровВладимир Путин
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