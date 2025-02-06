Песков: Москва стала одним из лучших городов в мире

По мнению официального представителя Кремля, в частности, проект реконструкции Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского «лишь добавит динамики» в развитии мегаполиса.

Песков подчеркнул, что подготовкой проектов должны заниматься специалисты, а вот оценивать их — задача самих москвичей по предложениям, формируемым в мэрии Москвы.

Ранее Москва, Татарстан и Санкт-Петербург стали лидерами четвертого рейтинга качества жизни от Агентства стратегических инициатив. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

