Песков: Москва стала одним из лучших городов в мире
Москва стала одним из лучших мировых городов, сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
По мнению официального представителя Кремля, в частности, проект реконструкции Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского «лишь добавит динамики» в развитии мегаполиса.
Песков подчеркнул, что подготовкой проектов должны заниматься специалисты, а вот оценивать их — задача самих москвичей по предложениям, формируемым в мэрии Москвы.
Ранее Москва, Татарстан и Санкт-Петербург стали лидерами четвертого рейтинга качества жизни от Агентства стратегических инициатив. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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