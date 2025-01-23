Москва, Петербург и Татарстан возглавили рейтинг качества жизни
Лидерами четвертого рейтинга качества жизни от Агентства стратегических инициатив (АСИ) стали Москва, Татарстан и Санкт-Петербург, рассказала гендиректор агентства Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета АСИ.
По ее словам, в десятку регионов также вошли Московская, Сахалинская, Тульская, Нижегородская, Тюменская области, Башкирия и ХМАО. В топ-20 в этом году впервые вошли Калужская, Мурманская области и Адыгея.
Чупшева подчеркнула, что лидерами динамики роста стали Ростовская область, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, Томская, Ярославская и Кировская области.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал об итогах строительства столичного метрополитена в 2024 году. За год, по его словам, было открыто восемь новых станций. Согласно стратегии развития города до 2030 года, всего будет построено 40 новых станций, передает «Радиоточка НСН».
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