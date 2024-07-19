Песков: Глобальный сбой не затронул ресурсы Кремля
19 июля 202415:09
Произошедший в мире глобальный сбой не затронул ресурсы Кремля. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В Кремле всё работает без сбоев», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал глобальный сбой «крупнейшим провалом в сфере IT», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Заместитель директора по продуктовому развитию ГК «Солар» Артём Избаенков допустил, что причиной произошедшего могли стать хакеры-инсайдеры, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru