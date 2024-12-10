Песков: Большинство обращений к Путину поступает от женщин

Большую часть вопросов на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным направили женщины. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИИ помог обработать тысячи обращений к прямой линии Путина

По его словам, в Кремле уже имеют «представление о возрастных параметрах» обратившихся, а также «о рейтинге из десяти основных проблем».

«Мы видим, насколько варьируется этот рейтинг от региона к региону. Очень интересный анализ», - заключил он.

Ранее Песков заявил, что для сбора и обработки обращений, поступающих на прямую линию с Путиным, впервые будет использован искусственный интеллект, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖенщиныПрямая Линия С Владимиром ПутинымДмитрий Песков

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