Песков: Большинство обращений к Путину поступает от женщин

По его словам, в Кремле уже имеют «представление о возрастных параметрах» обратившихся, а также «о рейтинге из десяти основных проблем».

«Мы видим, насколько варьируется этот рейтинг от региона к региону. Очень интересный анализ», - заключил он.

Ранее Песков заявил, что для сбора и обработки обращений, поступающих на прямую линию с Путиным, впервые будет использован искусственный интеллект, сообщает RT.

