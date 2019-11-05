«Пещерные русофобы»: Путин назвал инициаторов войны против русского языка

Войну русскому языку объявили «пещерные русофобы» и националисты, в ряде стран это стало национальной политикой. Как пишет ТАСС, с таким заявлением в ходе Совета по русскому языку выступил Владимир Путин. Глава государства отметил, что в настоящий момент предпринимаются попытки «искусственно, грубо и бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию», подчёркивает RT.

Помимо этого, российский лидер призвал отказаться от вульгарного упрощения пунктуации и орфографии, а также дал распоряжение подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами современного русского языка.

Как напоминает Ura.ru, ранее в октябре Дмитрий Медведев призвал «не засорять русский язык» словами, заимствованными из других языков. Об этом глава кабмина заявил во время рассмотрения правительством РФ законопроекта об уведомлении граждан о возникающих у них правах на получение социальной поддержки.