«Пещерные русофобы»: Путин назвал инициаторов войны против русского языка
Войну русскому языку объявили «пещерные русофобы» и националисты, в ряде стран это стало национальной политикой. Как пишет ТАСС, с таким заявлением в ходе Совета по русскому языку выступил Владимир Путин. Глава государства отметил, что в настоящий момент предпринимаются попытки «искусственно, грубо и бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию», подчёркивает RT.
Помимо этого, российский лидер призвал отказаться от вульгарного упрощения пунктуации и орфографии, а также дал распоряжение подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами современного русского языка.
Как напоминает Ura.ru, ранее в октябре Дмитрий Медведев призвал «не засорять русский язык» словами, заимствованными из других языков. Об этом глава кабмина заявил во время рассмотрения правительством РФ законопроекта об уведомлении граждан о возникающих у них правах на получение социальной поддержки.
Ранее НСН писала, что профессор факультета гуманитарных наук ВШЭ Гасан Гусейнов объяснил, что он подразумевал, назвав русский язык "убогим". Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Профессор подчеркнул, что его негативный отзыв был направлен на искажения в русском языке, а не на язык в общем. Он обвинил носителей языка том, что они "измываются и глумятся" над ним. Ранее Гусейнов в своем Facebook заявил, что Россия пишет и говорит на "убогом клоачном" языке. Пост профессора вызвал волну недовольства в интернете.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Назначен новый посол России в Великобритании
- «Пещерные русофобы»: Путин назвал инициаторов войны против русского языка
- Подозреваемый в организации теракта в Москве признал вину
- Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
- Песков рассказал, когда пройдёт следующая «Прямая линия» с Путиным