Первая киберспортивная Олимпиада состоится в 2025 году

Она состоится в Саудовской Аравии, в МОК уже подтвердили место и дату. Список дисциплин и принципы квалификационного процесса пока не уточняются.

Комитет заключил контракт со страной на 12 лет. Киберспортивные игры планируют проводить регулярно.

Ранее Томас Бах заявил, что за демонстрацию российского флага или символа Z спортсменам из РФ будет грозить дисквалификация, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

