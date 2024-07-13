Первая киберспортивная Олимпиада состоится в 2025 году

Первая киберспортивная Олимпиада пройдет в следующем году, рассказал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Будут смотреть в «VK»? На российском ТВ не покажут Олимпиаду в Париже

Она состоится в Саудовской Аравии, в МОК уже подтвердили место и дату. Список дисциплин и принципы квалификационного процесса пока не уточняются.

Комитет заключил контракт со страной на 12 лет. Киберспортивные игры планируют проводить регулярно.

Ранее Томас Бах заявил, что за демонстрацию российского флага или символа Z спортсменам из РФ будет грозить дисквалификация, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Компьютерные ИгрыОлимпийские Игры

Горячие новости

Все новости

партнеры