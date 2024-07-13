Первая киберспортивная Олимпиада состоится в 2025 году
13 июля 202418:05
Первая киберспортивная Олимпиада пройдет в следующем году, рассказал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Она состоится в Саудовской Аравии, в МОК уже подтвердили место и дату. Список дисциплин и принципы квалификационного процесса пока не уточняются.
Комитет заключил контракт со страной на 12 лет. Киберспортивные игры планируют проводить регулярно.
Ранее Томас Бах заявил, что за демонстрацию российского флага или символа Z спортсменам из РФ будет грозить дисквалификация, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru