Перед 1 сентября в России подорожали букеты

Средняя стоимость букета в России накануне 1 сентября составила 1120 рублей, что на 8% больше, чем в 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования ресурса «Чек индекс» IT-компании «Платформа ОФД».

Самыми популярными перед Днём Знаний являются хризантемы и розы, которых приобрели на 55% больше, чем в это же время в прошлом году.

Исследователи не исключили, что 31 августа и 1 сентября стоимость букетов увеличится.

Ранее член клуба «Цветоводы Москвы» Елена Беднова заявила, что стильный букет получится из цветов, которые по отдельности выглядят неказисто.

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ТЕГИ:ЦветыДень Знаний1 Сентября
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