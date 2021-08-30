Флорист рассказала, как подобрать стильный букет ко Дню знаний

Чтобы букет выглядел стильно, нужно составлять его из цветов, которые по отдельности выглядели неказисто, рассказала член клуба «Цветоводы Москвы» Елена Беднова радиостанции «Говорит Москва». При этом она отметила, что сейчас популярностью пользуются небольшие сборные букеты, их покупают семьдесят процентов посетителей цветочных магазинов.

Что касается цвета, то Беднова отметила, что однотонные букеты сейчас не в моде. Предпочтительны пестрые цвета. Популярностью пользуются розы, гортензии, маленькие георгины, кровохлёбки, солидастер. Заказывают и полевые цветы, злаки, метёлки, мискантусы.

Средняя цена букета к 1 сентября в Москве составляет от 1200-1500 рублей, рассказала флорист.

Ранее глава Национального союза производителей школьной и форменной одежды Александра Алдушина рассказала «Радиоточке НСН», сколько стоит школьная форма в России.

