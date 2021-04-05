Перечислены самые распространенные причины освобождения от службы в армии

По его словам, причина этого кроется в использовании смартфонов и прочих гаджетов, а также онлайн-форматов обучения молодых людей. «Школьники постоянно находятся перед экраном», - посетовал Дацко.

Среди других причин негодности молодых людей к службе - болезни костно-мышечной системы, болезни системы кровообращения, болезни нервной системы.

Как сообщалось, заболевание COVID-19 полностью не освобождает от призыва в российской армию, после лечения и при отсутствии осложнений призывник снова годен.

