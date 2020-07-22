Перечислены регионы с самой высокой заболеваемостью алкоголизмом
Чукотский и Ненецкий автономный округа лидируют по уровню заболеваемости психотическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава за 2019 год.
Так, на Чукотке показатель составляет 275,9 новых случая на 100 тысяч населения, в НАО – 141,5 случая. За ними в списке расположились Пензенская (123,5), Сахалинская (116,6) и Магаданская (116,1) области.
Самый низкий уровень заболеваемости, связанной с алкоголизмом, оказался в Ингушетии (0,4), Чечне (2,1) и Дагестане (10,1). Невысокий уровень также отмечается в Краснодарском крае (13) и Санкт-Петербурге (13,7).
По данным Минздрава, в 2019 году на учёт встали 70,9 тысячи россиян с психотическими расстройствами на почве алкоголизма. Это на 5 тысяч меньше, чем в 2018 году.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
783 тыс.+5 842 / сут.
Умерли
12 580+153 / сут.
Выздоровели
562 тыс.+8 782 / сут.
- Перечислены регионы с самой высокой заболеваемостью алкоголизмом
- Дегтярёв ответил протестующим в Хабаровске: «Не уйду!»
- «Открыл врата ада»: Соловьёв об уступившем террористу Зеленском
- Бизнес ФРГ готовит ответ американские санкции против «Северного потока-2»
- Новости за ночь: Внезапная проверка боеготовности российских войск завершилась
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru