В «Справедливой России» предложили казнить педофилов

Заместитель председателя «Справедливой России» Олег Нилов предложил казнить педофилов, передает 360.

Ранее в понедельник сообщалось, что депутаты «Единой России» собираются внести на рассмотрение в правительство, Верховный суд и Госдуму законопроект о добавлении в Уголовный кодекс нормы о химической кастрации педофилов. По словам автора законопроекта Анатолия Выборного, в организм предлагается вводить препараты, «подавляющие сексуальное влечение».

Нилов в беседе с телеканалом сказал, что педофилы - «нелюди».

«Лечить раковые такие болячки какими-то химическими препаратиками не годится. Не будет толку. Поэтому у нас есть статья в Конституции 20-я, расстрельная статья — смертная казнь — в том числе для этих нелюдей, для зверей в человеческой шкуре», - заявил он.

По его словам, применение к ним смертной казни гарантирует, что они не окажутся среди людей. Он также предложил распространить смертную казнь на террористов и казнокрадов.

Комментируя предложение Выборного, член Совета по правам человека при президенте России Игорь Каляпин в эфире НСН предостерег власти от принятия такого закона и напомнил, что вмешательство в организм человека без его согласия является пытками и проявлением фашизма.

Однако не все выступают против введения химической кастрации педофилов. Например, бывший омбудсмен по правам ребёнка в России Павел Астахов в эфире НСН считает, что она была бы оправдана, а вот предлагать вернуть смертную казнь - только сотрясать воздух. Он добавил, что число преступлений на половой почве против детей снизилось в тех странах, где начал функционировать закон о медицинском воздействии на преступников.

В свою очередь, психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН высказал мнение, что люди, осужденные за педофилию, не должны выходить из тюрьмы. По его словам, педофил, однажды совративший ребенка, неизлечим. Он предложил законодателям обратить внимание на американскую систему наказания таких преступников, где за педофилию людям могут дать сразу несколько пожизненных сроков.

Напомним, в России действует мораторий на исполнение смертных приговоров.

