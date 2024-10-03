NYT: Представитель Дурова заявил, что тот никогда не был в отношениях с Болгар

Его представитель отметил, что Дуров регулярно выплачивал алименты на детей, которые Болгар «расточительно тратила на предметы роскоши и другие излишества». Также он заявил, что все рассказы Болгар о каких-либо неприятных инцидентах с Дуровым являются ложью.

Ранее Ирина Болгар рассказала, что Дуров называл своих детей «собаками», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

