NYT: Представитель Дурова заявил, что тот никогда не был в отношениях с Болгар
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров никогда не состоял в отношениях с блогером Ириной Болгар, которая предположительно является матерью его детей, пишет газета The New York Times со ссылкой на представителя Дурова.
Его представитель отметил, что Дуров регулярно выплачивал алименты на детей, которые Болгар «расточительно тратила на предметы роскоши и другие излишества». Также он заявил, что все рассказы Болгар о каких-либо неприятных инцидентах с Дуровым являются ложью.
Ранее Ирина Болгар рассказала, что Дуров называл своих детей «собаками», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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