NYT: Представитель Дурова заявил, что тот никогда не был в отношениях с Болгар

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров никогда не состоял в отношениях с блогером Ириной Болгар, которая предположительно является матерью его детей, пишет газета The New York Times со ссылкой на представителя Дурова.

Болгар опубликовала новые фотографии с Дуровым

Его представитель отметил, что Дуров регулярно выплачивал алименты на детей, которые Болгар «расточительно тратила на предметы роскоши и другие излишества». Также он заявил, что все рассказы Болгар о каких-либо неприятных инцидентах с Дуровым являются ложью.

Ранее Ирина Болгар рассказала, что Дуров называл своих детей «собаками», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Ирины Болгар
ТЕГИ:TelegramДетиПавел Дуров

Горячие новости

Все новости

партнеры