Пастору лютеранской церкви грозит выдворение из России

Пастор лютеранской церкви Петра и Павла в Санкт-Петербурге Михаэль Шварцкопф может быть выдворен за пределы РФ, сообщает «Интерфакс».

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Он обвиняется в нарушении правил въезда или пребывания на территории России. Об этом рассказали в пресс-службе объединенных судов Петербурга.

В соответствии с ч.5 ст.18.8 КоАП РФ священнику может грозить штраф от 7 до 10 тысяч рублей с административным выдворением за пределы страны.

Ранее стало известно, что пастора лютеранской церкви задержали в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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