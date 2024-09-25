Пастору лютеранской церкви грозит выдворение из России

Он обвиняется в нарушении правил въезда или пребывания на территории России. Об этом рассказали в пресс-службе объединенных судов Петербурга.

В соответствии с ч.5 ст.18.8 КоАП РФ священнику может грозить штраф от 7 до 10 тысяч рублей с административным выдворением за пределы страны.

Ранее стало известно, что пастора лютеранской церкви задержали в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



