Пастору лютеранской церкви грозит выдворение из России
25 сентября 202418:14
Пастор лютеранской церкви Петра и Павла в Санкт-Петербурге Михаэль Шварцкопф может быть выдворен за пределы РФ, сообщает «Интерфакс».
Он обвиняется в нарушении правил въезда или пребывания на территории России. Об этом рассказали в пресс-службе объединенных судов Петербурга.
В соответствии с ч.5 ст.18.8 КоАП РФ священнику может грозить штраф от 7 до 10 тысяч рублей с административным выдворением за пределы страны.
Ранее стало известно, что пастора лютеранской церкви задержали в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru