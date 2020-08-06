Пассажирские поезда из РФ в Абхазию запустят 7 августа

Пассажирские поезда между Россией и Абхазией вновь запустят 7 августа. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на замгендиректора Абхазской железной дороги Игоря Марганию.

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Отмечается, что 7 августа поезда в Абхазию отправятся из Москвы и Петербурга. По расписанию в Сухум они должны прибыть 9 августа. Еще через неделю 17 августа прибудет поезд из Самары.

Кроме того, с 15 августа впервые откроется движение по маршруту Туапсе-Гагра. По словам Маргании, возобновление движения поездов снизит нагрузку на пешеходную часть границы.



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ФОТО: www.dw.com
ТЕГИ:АбхазияПоезда
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