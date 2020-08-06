Пассажирские поезда из РФ в Абхазию запустят 7 августа

Отмечается, что 7 августа поезда в Абхазию отправятся из Москвы и Петербурга. По расписанию в Сухум они должны прибыть 9 августа. Еще через неделю 17 августа прибудет поезд из Самары.

Кроме того, с 15 августа впервые откроется движение по маршруту Туапсе-Гагра. По словам Маргании, возобновление движения поездов снизит нагрузку на пешеходную часть границы.







