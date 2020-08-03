Абхазия боится вспышки COVID-19 из-за наплыва российских туристов

Неполных три дня прошли с момента открытия границ Абхазии для российских туристов, а власти непризнанной республики уже высказывают опасения, согласно которым, массовый приезд туристов приведет к вспышке заболеваемости коронавирусом, к которой местная система здравоохранения не готова. Все ограничения на пересечение российско-абхазской границы были сняты с 1 августа, и на абхазские курорты буквально хлынули россияне. По данным пресс-службы Сочинской таможни, за два дня ее пересекли более 30 тысяч человек в обоих направлениях. На видеокадрах в соцсетях видны толпы ожидающих проезда.

Как выяснилось в понедельник, Абхазия к столь быстрому открытию границы была не готова. К тому же в самой республике зафиксирован рост случаев заражения COVID-19 и больницы уже начинают заполняться местными жителями, - заявил замминистра здравоохранения Алхас Конджария. Наплыв иностранных граждан приведет к тому, что система здравоохранения, как он выразился, «захлебнется». По его словам, решение об открытии границы стало неожиданностью с учетом того, что ранее обсуждалась возможность лишь поэтапного снятия ограничений. Между тем, как отмечает «Лента.ру», сейчас на абхазской границе не требуют предоставления справки об отсутствии коронавирусной инфекции. Более того, ношение масок в общественных местах носит рекомендательный характер. В свою очередь, глава Минздрава Абхазии Тамаз Цахнакия отметил, что российских туристов, у которых во время пребывания в республике будет диагностирован коронавирус, после оказания первой помощи будут отправлять обратно в Россию.

В самой России зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом в Краснодарском крае, где туристское столпотворение продолжается уже месяц. За последние сутки инфекция выявлена у 113 жителей и гостей Кубани – самый высокий показатель заболеваемости в регионе с начала пандемии. Кроме столицы края Краснодара подавляющее большинство новых случаев выявлено на курортах: Сочи, Туапсе, Новороссийск, Геленджик, Крымск, Темрюк. Общее количество случаев заражения коронавирусом на Кубани превысило 8,5 тысяч.

Но есть и хорошая новость. Открытие для турпоездок Абхазии вынудило отели Сочи снижать цены. По словам представителей турагентств, которые приводит «Интерфакс», в Адлере и Сочи из-за огромного спроса уже началась «ценовая вакханалия»: отели подняли цены с изначальных 10 тысяч в сутки до 20 тысяч. Открытие Абхазии, цены в которой и на проживание и на питание процентов на тридцать ниже, чем в Адлере, поможет охладить цены на кубанских курортах, - полагают участники рынка.

