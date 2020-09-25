Пашаев рассказал, почему активно общался со СМИ по делу Ефремова
Михаил Ефремов изначально просил не общаться со СМИ по делу о смертельном ДТП, но это пришлось делать, заявил телеканалу «360» бывший адвокат артиста Эльман Пашаев.
По его словам, представитель семьи погибшего в аварии курьера Сергея Захарова Александр Добровинский пытался через СМИ настроить общество против Ефремова и его близких. Пашаев отметил, что из-за этого ему пришлось общаться с прессой.
Юрист отметил, что возмущен обвинениями в попытках пиариться за счет громкого дела.
Ранее Пашаева лишили адвокатского статуса из-за нарушения профессиональной этики. В свою очередь, на Добровинского завели два дисциплинарных дела.
В свою очередь, приговоренный к восьми годам колонии Ефремов нанял новых адвокатов для обжалования наказания. Его представители уже попросили не лишать артиста свободы.
К слову, мать погибшего в ДТП Сергея Захарова заявила, что готова простить Ефремова, пишет «Собеседник».
Тем не менее, следящая за делом Ефремова адвокат Оксана Михалкина отметила, что не верит, что суд смягчит приговор актеру до условного срока.
«Для того, чтобы смягчить наказание, необходимо предпринять некоторые шаги, загладить причиненный вред, а этого, насколько я знаю, сделано не было", - отметила она.
Юрист считает, что защита также обратит внимание суда на то, что Ефремов раньше никогда не привлекался к уголовной ответственности.
Кроме того, Михалкина оценила шансы актера на условно-досрочное освобождение. По ее мнению, Ефремов сможет раньше выйти на свободу благодаря участию в тюремном театре и положительным рекомендациям от администрации колонии.
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