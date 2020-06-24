Парад в честь 75-летия Победы завершился в Москве: Путин поблагодарил военных

Парад в ознаменование 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне завершился в Москве. Военизированный праздник продлился 1 час 15 минут. Трансляцию шествия вели ведущие телеканалы страны.

В шествии приняли участие пешие расчеты, механизированные колонны, а также авиагруппа, сообщает Lenta.ru.

Принимал парад министр обороны России Сергей Шойгу. Командовал парадом главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. Оба военачальника встретились на Красной площади, въехав на брусчатку в белых кабриолах Aurus. После доклада о готовности войск. После этого Шойгу и Салюков провели совместный объезд строя пеших расчетов.

Также на главную площадь страны было вынесено Знамя Победы, рассказывает RT.

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Президент России поблагодарил военнослужащих, принимавших участие в Параде Победы

«Всем вам большое спасибо, с праздником!» — цитирует главу государства Газета.ru.

В главном параде в честь Победы участвовали свыше 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы современной и исторической наземной военной техники, 75 летательных машин.

Почетными гостями парада в Москве стали главы государств Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии и Абхазии Боснии и Герцеговины, Сербии. В числе участников также председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, генсек ОДКБ Станислав Зась и глава ЕЭК Михаил Мясникович.

Парад Победы начался в 10:00. В этом году он был перенесён с 9 мая на 24 июня из-за коронавируса, однако и в этот день его отказались проводить в 15 российских городах, где сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Парад ПобедыВладимир Путин
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