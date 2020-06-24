Парад в честь 75-летия Победы завершился в Москве: Путин поблагодарил военных

Парад в ознаменование 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне завершился в Москве. Военизированный праздник продлился 1 час 15 минут. Трансляцию шествия вели ведущие телеканалы страны.

В шествии приняли участие пешие расчеты, механизированные колонны, а также авиагруппа, сообщает Lenta.ru.

Принимал парад министр обороны России Сергей Шойгу. Командовал парадом главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. Оба военачальника встретились на Красной площади, въехав на брусчатку в белых кабриолах Aurus. После доклада о готовности войск. После этого Шойгу и Салюков провели совместный объезд строя пеших расчетов.

Также на главную площадь страны было вынесено Знамя Победы, рассказывает RT.