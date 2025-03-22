Папу римского выпишут из больницы 23 марта

Папу римского Франциска выпишут из итальянской столичной клиники «Джемелли» в воскресенье, 23 марта. Об этом заявил один из его лечащих врачей, глава хирургического отделения больницы Серджо Алфьери на пресс-конференции.

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«Завтра папа выписывается и вернется в свою резиденцию в Ватикане», - сказал Алфьери.

В начале марта папа римский Франциск впервые за три недели пребывания в больнице обратился к верующим, записав аудиопослание. В нем он выразил благодарность за молитвы.

В феврале понтифик был госпитализирован с диагнозом двусторонняя пневмония, а позднее у него также была выявлена почечная недостаточность. Тем не менее, состояние его здоровья стало постепенно улучшаться. Сейчас он продолжает лечение и постепенно возвращается к работе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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