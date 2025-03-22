Папу римского выпишут из больницы 23 марта
Папу римского Франциска выпишут из итальянской столичной клиники «Джемелли» в воскресенье, 23 марта. Об этом заявил один из его лечащих врачей, глава хирургического отделения больницы Серджо Алфьери на пресс-конференции.
«Завтра папа выписывается и вернется в свою резиденцию в Ватикане», - сказал Алфьери.
В начале марта папа римский Франциск впервые за три недели пребывания в больнице обратился к верующим, записав аудиопослание. В нем он выразил благодарность за молитвы.
В феврале понтифик был госпитализирован с диагнозом двусторонняя пневмония, а позднее у него также была выявлена почечная недостаточность. Тем не менее, состояние его здоровья стало постепенно улучшаться. Сейчас он продолжает лечение и постепенно возвращается к работе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Папу римского выпишут из больницы 23 марта
- Студент-медик из Дагестана спас тонущего ребенка в Астрахани
- Соцфонд России перечислил условия получения пенсии в 100 тысяч рублей
- Фигуристка Трусова объявила о беременности
- NASA решило не отправлять первых женщину и афроамериканца на Луну
- Гладков: Четыре БПЛА ВСУ атаковали два района Белгородской области
- США экстренно разрабатывают систему ПРО «Золотой купол» для защиты от ракет
- Арбитр Безбородов не знает о подозрении самарских следователей в мошенничестве
- На Западе обсуждается отправка на Украину миротворцев из Азии и Южной Америки
- Латник: США за один день продали 1000 «золотых виз» на $5 млрд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru