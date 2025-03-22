Папу римского выпишут из больницы 23 марта

«Завтра папа выписывается и вернется в свою резиденцию в Ватикане», - сказал Алфьери.

В начале марта папа римский Франциск впервые за три недели пребывания в больнице обратился к верующим, записав аудиопослание. В нем он выразил благодарность за молитвы.

В феврале понтифик был госпитализирован с диагнозом двусторонняя пневмония, а позднее у него также была выявлена почечная недостаточность. Тем не менее, состояние его здоровья стало постепенно улучшаться. Сейчас он продолжает лечение и постепенно возвращается к работе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

