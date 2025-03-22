Кардинал Фернандес: Папе римскому после лечения надо вновь учиться говорить

Папе римскому Франциску, который восстанавливается после пневмонии, предстоит преодолеть ряд последствий лечения. Об этом рассказал кардинал Виктор Мануэль Фернандес, пишет Reuters.

По его словам, у 88-летнего понтифика все хорошо.

«Но кислородная терапия высушивает все. Ему нужно заново учиться говорить, но в целом его физическое состояние такое же, как и раньше», — подчеркнул Фернандес.

При этом кардинал отверг возможность отречения папы от престола.

В феврале Франциск попал в больницу с двусторонней пневмонией, позже у понтифика обнаружили почечную недостаточность, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Однако затем состояние папы начало улучшаться, он продолжает лечение и постепенно возвращается к работе.

