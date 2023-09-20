Папа Римский призвал к прекращению боевых действий в Карабахе

Папа Римский Франциск призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и искать мирные решения ради блага людей. Слова понтифика приводит РИА Новости.

Генсек ООН призвал к прекращению огня в Карабахе

Как отметил глава католической церкви, критическая гуманитарная ситуация в Карабахе ухудшилась из-за вооруженных столкновений.

«Я призываю все вовлеченные стороны и международное сообщество с тем, чтобы орудия замолчали и были предприняты все усилия для поиска мирных решений ради блага людей и уважения человеческого достоинства», — заявил Франциск.

Накануне Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе. Баку требует полного вывода армянских войск из региона и роспуска «незаконного режима». Российские миротворцы эвакуировали из Карабаха более 2 тысяч мирных жителей, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный КарабахПапа Римский Франциск

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