Папа Римский призвал к прекращению боевых действий в Карабахе

Как отметил глава католической церкви, критическая гуманитарная ситуация в Карабахе ухудшилась из-за вооруженных столкновений.

«Я призываю все вовлеченные стороны и международное сообщество с тем, чтобы орудия замолчали и были предприняты все усилия для поиска мирных решений ради блага людей и уважения человеческого достоинства», — заявил Франциск.

Накануне Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе. Баку требует полного вывода армянских войск из региона и роспуска «незаконного режима». Российские миротворцы эвакуировали из Карабаха более 2 тысяч мирных жителей, отмечает RT.

