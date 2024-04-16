Памфилова вручила Путину удостоверение президента
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента России на новый срок полномочий.
Как сообщает пресс-служба Кремля, на встрече с главой государства она назвала беспрецедентными результаты президентских выборов, которые прошли с 15 по 17 марта 2024 года.
Путин, в свою очередь, поблагодарил Памфилову и сотрудников избиркомов за работу.
«Работа была сложная, я это понимаю, но очень важная для страны, для внутренней стабильности государства, особенно сегодня», - заключил он.
Ранее ЦИК объявила официальные результаты президентских выборов в России, согласно которым за Путина проголосовали 87,28% избирателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru