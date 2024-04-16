Памфилова вручила Путину удостоверение президента

Как сообщает пресс-служба Кремля, на встрече с главой государства она назвала беспрецедентными результаты президентских выборов, которые прошли с 15 по 17 марта 2024 года.

Путин, в свою очередь, поблагодарил Памфилову и сотрудников избиркомов за работу.

«Работа была сложная, я это понимаю, но очень важная для страны, для внутренней стабильности государства, особенно сегодня», - заключил он.

Ранее ЦИК объявила официальные результаты президентских выборов в России, согласно которым за Путина проголосовали 87,28% избирателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

