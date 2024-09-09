Памфилова: С избирательных участков во время выборов удалили двух наблюдателей
В ходе Единого дня голосования (ЕДГ-2024) с избирательных участков по решению судов были удалены всего два наблюдателя. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.
По её словам, инциденты были зафиксированы в двух субъектах страны.
«В республике Тыва и в Санкт-Петербурге», - уточнила она.
Ранее Памфилова заявила, что за весь период подготовки и проведения ЕДГ-2024 в ЦИК РФ поступило порядка 2,5 тысяч письменных обращений, 685 – о предположительных нарушениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru