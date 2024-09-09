Памфилова: С избирательных участков во время выборов удалили двух наблюдателей

В ходе Единого дня голосования (ЕДГ-2024) с избирательных участков по решению судов были удалены всего два наблюдателя. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

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По её словам, инциденты были зафиксированы в двух субъектах страны.

«В республике Тыва и в Санкт-Петербурге», - уточнила она.

Ранее Памфилова заявила, что за весь период подготовки и проведения ЕДГ-2024 в ЦИК РФ поступило порядка 2,5 тысяч письменных обращений, 685 – о предположительных нарушениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ВыборыЕдиный День ГолосованияЦИКЭлла Памфилова

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