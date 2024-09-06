Озвучен размер выплат военным пенсионерам с октября

Пенсии военным пенсионерам с 1 октября будут повышены в соответствии с принципом индексации по инфляции. Увеличение составит 5,1%.

Об этом напомнила в беседе с AIF.Ru кандидат экономических наук, доцент Российского экономического университета имени Плеханова Елена Зацаринная. Она уточнила, что прибавка к пенсии затронет около трёх миллионов россиян.

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Зацаринная выразила удовлетворение, что размер прибавки по данной категории пенсионеров был пересчитан в большую сторону – 0,6%. В итоге, с последнего триместра календарного года средний размер пенсии военных пенсионеров составит 41600 рублей.

Как отметила собеседница издания, следующими под волну повышения впервые попадут работающие пенсионеры. Их индексация ждёт в феврале 2025 года. Кроме того, для пенсионеров, которые оказались в сложной ситуации, предусмотрена помощь и в «натуральном» виде - еда, одежда, лекарства. Речь идёт о льготах от федеральных, региональных и местных властей.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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