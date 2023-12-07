Отец Усса назвал спектаклем объявление награды за информацию о сыне
Сенатор от Красноярского края Александр Усс прокомментировал объявление Госдепартаментом США награды за информацию о местонахождении его сына Артема.
Парламентарий заявил, что действия Госдепа противоречит законности и уважению прав человека.
«Объявление награды в 7 миллионов долларов за информацию, которую никто не скрывает, есть не что иное, как очередной акт международного спектакля», - сказал Усс в беседе с РИА Новости.
Артема Усса задержали 17 октября 2022 года в итальянском аэропорту по американскому ордеру. В марте апелляционный суд Милана одобрил его экстрадицию в США, однако через несколько дней он скрылся в неизвестном направлении, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru