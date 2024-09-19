Отчим Дани Милохина рассказал об угрозах от «влиятельных людей»
О поступлении угроз от «влиятельный людей», рассказал отчим блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев, сообщает NEWS.ru.
По его словам, ему на телефон поступают телефонные звонки от неизвестных людей, которые обещают отобрать детей. Тюленев отметил, что они не называют себя, но говорят, что являются очень влиятельными людьми.
«Могут возбудить уголовные дела, могут отобрать детей, могут отобрать недвижимость», — выразил опасения отец блогера.
Он также добавил, что беспокоится за безопасность семьи.
Ранее блогер Даня Милохин высмеял призыв в армию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru