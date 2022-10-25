Суд оставил в силе приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер
Московский областной суд оставил в силе 9-летний приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер по делу о контрабанде наркотиков, сообщает ТАСС.
Отмечается, что приговор Химкинского городского суда Москвы в отношении гражданки США был изменён только в части зачёта срока нахождения в СИЗО.
«В остальной части приговор оставить без изменения, апелляционная жалоба защиты оставлена без удовлетворения», - заявили в суде.
Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что американский лидер Джо Байден хочет сделать всё возможное для освобождения осуждённых в России Бриттни Грайнер и Пола Уилана, пишут «Известия».
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