Суд оставил в силе приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер

Московский областной суд оставил в силе 9-летний приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер по делу о контрабанде наркотиков, сообщает ТАСС.

Суд осудил баскетболистку Грайнер на девять лет колонии

Отмечается, что приговор Химкинского городского суда Москвы в отношении гражданки США был изменён только в части зачёта срока нахождения в СИЗО.

«В остальной части приговор оставить без изменения, апелляционная жалоба защиты оставлена без удовлетворения», - заявили в суде.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что американский лидер Джо Байден хочет сделать всё возможное для освобождения осуждённых в России Бриттни Грайнер и Пола Уилана, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:БаскетболНаркотикиСудПриговорСША
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