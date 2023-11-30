Администратора Telegram-канала «Как-то вот так» приговорили к 2,5 годам колонии

По версии следствия, он вымогал 150 тысяч рублей у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко. О задержании Спирина стало известно в октябре 2022 года. Свою вину он признал и попросил прощения у потерпевшего.

Суд назначил Спирину наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее журналистку, администратора Telegram-канала «Адские бабки» Александру Баязитову приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о вымогательстве у топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

