«Осталось 36 часов»: Тепло вернется в Москву уже в воскресенье
Александр Шувалов в эфире НСН рассказал, что холод покинет столицу через 36 часов. К концу выходных температура поднимется до 14 градусов тепла.
Холодная погода покинет Москву уже через 36 часов, к концу выходных температура поднимется до 14 градусов тепла, а в начале новой рабочей недели – до 17, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с НСН.
«Осталось 36 часов холодной погоды, относительно холодной. Затем будет потепление, а вот потепление уже довольно существенное. Еще в субботу утром не исключены заморозки, днем 6-8 градусов тепла, десяти градусов еще не достигнем. А вот в воскресенье уже 12-14 градусов, и это только начало. Начнем опережать календарь на полторы недели. Дальнейшего повышения температуры ждем с начала следующей недели. Будет и 16, и 17 градусов тепла», - отметил он.
При этом локальные и небольшие дожди останутся с москвичами на выходных, предупредил синоптик.
«Что касается осадков, они будут в субботу и в воскресенье. Но в целом дожди небольшие и иногда даже локальные, не везде. Ветер не будет докучать, в пределах 5-10 метров в секунду. Давление тоже скакать не будет, плавное изменение давления в эти дни», - резюмировал собеседник НСН.
В столице в понедельник, 1 апреля, зафиксировали тройной рекорд тепла, заявил ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает «Радиоточка НСН».
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